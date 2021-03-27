Boupendza müthiş yazdı

Hatay'da 18 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza milli takımda da boş durmuyor.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:32Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Hatay'da 18 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza milli takımda da boş durmuyor. Gabonlu yıldız, Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ağlarını muhteşem bir golle sarstı. Sol kanattan nefis çalımlarla rakibinden sıyrılan 24 yaşındaki forvet, dar açıdan harika vurdu. Gabon rakibini 3-0 yenerken, Boupendza 89. dakikada alındı. Kongo'da Tisserand ile N'Sakala da forma giydi.