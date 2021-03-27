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Boupendza müthiş yazdı

'da 18 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza milli takımda da boş durmuyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:32 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Boupendza müthiş yazdı
'da 18 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza milli takımda da boş durmuyor. Gabonlu yıldız, 'nda ağlarını muhteşem bir golle sarstı. Sol kanattan nefis çalımlarla rakibinden sıyrılan 24 yaşındaki forvet, dar açıdan harika vurdu. rakibini 3-0 yenerken, Boupendza 89. dakikada alındı. 'da ile N'Sakala da forma giydi.
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