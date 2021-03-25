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Hedef

Başkanı Tazearslan, “ kupalarına katılma kısmet olursa ’a devleri getireceğiz” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:17 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Hedef Avrupa

Süper Lig'e bu sezon yükselmesine rağmen müthiş işler başaran , gözünü yükseklere dikti. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, ilk 10 hedefini tutturduklarını söylerken, sıradaki hedefin kupalarına katılım hakkı olduğunu ifade etti. Başarının tesadüf olmadığını söyleyen Tazearslan, "Sezon başında ligde ilk 10'da yer almayı hedeflemiştik. Bilinçli bir transfer politikası, çok hırslı ve genç hocamız var. Böyle bir oluşum başarı getirdi" diye konuştu.

BİNE YAKIN FUTBOLCU İZLİYORUZ
Başarılı transferlerin, sezon öncesi dünyada birçok ligi tarayıp 1000'e yakın futbolcuyu incelemeleri sayesinde geldiğini anlatan Tazeraslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Scout ekibimizin başında sportif direktörümüz var. Ekibimiz transfer sezonunda dünyanın birçok ligini tarayarak oralarda oynayan bine yakın futbolcuyu inceledi. Yıldız adayları üzerinde yoğunlaştık. Devam ediyoruz" dedi.

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