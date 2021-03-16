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Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'ya 'den 7 talip birden!

İsmi devleri ve 'la da anılan 'un yıldız golcüsü Aaron Boupendza'ya takımları talip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; , , , , , ve , Gabonlu futbolcu için sıraya girdi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:43
Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'ya Premier Lig'den 7 talip birden!

Spor Toto 'de 18 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın talipleri artıyor.

Süper Lig devleri ve 'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. 'ın 90min.com'a dayandırdığı hagere göre; 24 yaşındaki yıldıza 7 ekibi birden talip oldu.

Haberde Premier Lig takımları , , , , , ve 'ın Boupendza'nın peşinde olduğu öne sürüldü.

AUBAMEYANG, ARSENAL'E İSTİYOR

Öte yandan Arsenal'in yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang'ın da Aaron Boupendza'yı Arsenal'de görmek istediği belirtildi. Aubameyang'ın, milli takımdan arkadaşı Boupendza ile aynı takımda oynamak istediği ve 24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal yönetimine önerdiği öne sürüldü.

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