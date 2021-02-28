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dört çekti!

Borven’in golüyle geri düşen bordo-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti. 45 ve 55’te (PEN) ağları sarstı. Akintola 65 (pen.) ve 75’te yazdı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Hatayspor dört çekti!

'in bu sezon en flaş ekibi Atakaş , 'ne acımadı. 16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından 'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 0-1. 45'te 'ın ortasına 'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45+3'TE KIRMIZI GÖRDÜ
45+3'te Paintsil direkt kırmızı gördü. 55'te Lukasik'in eline çarpınca penaltı oldu, Diouf attı: 2-1. 64'te , Akintola'ya penaltı yaptı. Akintola attı: 3-1. 75'te 'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1. rakibini 4-1 mağlup etti.

ÇOK MUTLU OLDUK
Hatay hocası , "Güzel bir galibiyet oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyet serimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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