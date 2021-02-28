Hatayspor dört çekti!

Süper Lig'in bu sezon en flaş ekibi Atakaş Hatayspor, Ankaragücü'ne acımadı. 16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 0-1. 45'te Selim Ilgaz'ın ortasına Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45+3'TE KIRMIZI GÖRDÜ

45+3'te Paintsil direkt kırmızı gördü. 55'te Lukasik'in eline çarpınca penaltı oldu, Diouf attı: 2-1. 64'te Erdi, Akintola'ya penaltı yaptı. Akintola attı: 3-1. 75'te Katranis'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1. Hatay rakibini 4-1 mağlup etti.

ÇOK MUTLU OLDUK

Hatay hocası Ömer Erdoğan, "Güzel bir galibiyet oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyet serimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.