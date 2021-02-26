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Kral kalıyor

Boupendza, ’ın teklifini geri çevirdi. Gabonlu yıldız, kariyerini ’da sürdürecek.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:51 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Kral kalıyor
'da sezona damga vuran , 'ın teklifini reddetti. 8.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandığını belirten basın sözcüsü , "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince biz ve Krasnodar yetkilileri saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek" dedi.
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