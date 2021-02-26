Kral kalıyor

Boupendza, Krasnodar’ın teklifini geri çevirdi. Gabonlu yıldız, kariyerini Hatay’da sürdürecek.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:51Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Hatayspor'da sezona damga vuran Aaron Boupendza, Krasnodar'ın teklifini reddetti. 8.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandığını belirten basın sözcüsü Rahmi Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince biz ve Krasnodar yetkilileri saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek" dedi.