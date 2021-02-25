Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Boupendza'nın takımın başarısında pay sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. O da burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor.