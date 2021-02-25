Haberler Hatayspor Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! için 'yı reddetmiş

Son dakika spor haberleri: 'in yeni takımlarından 'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Boupendza'nın 'a olan transferi gerçekleşmemişti. Takımda kalmak istediğini Hatayspor yönetimine ileten yıldız futbolcu ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı. Boupendza'nın için 'yı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:49 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 19:08
Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Spor Toto 'in flaş ekibi 'da forma giyen Aaron Boupendza'nın 'ya transferi gerçekleşmemişti.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

24 yaşındaki futbolcu yönetimine takımda kalmak istediğini iletmiş ve 8 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Boupendza'nın takımın başarısında pay sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. O da burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Aaron bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve sayesinde geldi, bunun da bilincinde. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Hem de kendisi açısından gollerini devam ettirip gol krallığında istediği yerlere getirmek istiyor kendini" açıklamasında bulundu.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

BOUPENDZA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Boupendza'nın ile parasal konularda anlaşmazlık yaşadığı için masadan kalktığı belirtilse de çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki forvetin 'ya gitmek istememesindeki ana sebep para değil.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Boupendza'nın sezon sonunda Galatasaray veya Fenerbahçe'den birisine transfer olmak istediği, bu nedenle de 'a olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Ligde şu ana kadar 18 gole imzasını atan Boupendza ara transfer döneminde Galatasaray'dan teklif almıştı. Gabonlu yıldızın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Yıldız futbolcunun kariyerine iki takımından birinde devam etmek istediği ve sezon sonunda bu isteğini gerçekleştirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

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