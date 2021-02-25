Son dakika spor haberleri: Boupendza gerçeği ortaya çıktı! İstanbul için Rusya'yı reddetmiş

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'nın Rusya'ya transferi gerçekleşmemişti.
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'nın Rusya'ya transferi gerçekleşmemişti.
24 yaşındaki futbolcu Hatayspor yönetimine takımda kalmak istediğini iletmiş ve 8 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.
ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Boupendza'nın takımın başarısında pay sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Ömer Erdoğan, "Aaron bizim çok önemli, karakterli bir oyuncu. O da burada çok mutlu ve burada devam etmek istiyor.
Takımın başarısında pay sahibi olmak istiyor. Aaron bu duruma geldiyse takım arkadaşlarının ve Hatayspor sayesinde geldi, bunun da bilincinde. Bunu da sezonu iyi bir yerde bitirerek taçlandırmak istiyor.
Hem de kendisi açısından gollerini devam ettirip gol krallığında istediği yerlere getirmek istiyor kendini" açıklamasında bulundu.
BOUPENDZA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI
Boupendza'nın Krasnodar ile parasal konularda anlaşmazlık yaşadığı için masadan kalktığı belirtilse de çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki forvetin Rusya'ya gitmek istememesindeki ana sebep para değil.
Boupendza'nın sezon sonunda Galatasaray veya Fenerbahçe'den birisine transfer olmak istediği, bu nedenle de Krasnodar'a olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor.
Ligde şu ana kadar 18 gole imzasını atan Boupendza ara transfer döneminde Galatasaray'dan teklif almıştı. Gabonlu yıldızın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Yıldız futbolcunun kariyerine iki İstanbul takımından birinde devam etmek istediği ve sezon sonunda bu isteğini gerçekleştirmeyi düşündüğü ifade ediliyor.