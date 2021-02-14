Haberler Hatayspor Hatayspor - Alanyaspor | CANLI

- Alanyaspor | CANLI

'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:57
Hatayspor - Alanyaspor | CANLI

'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.


HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: , , , , , Aabid, , , Akintole, Boupendza, Diouf

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, , , Salih, , , , Babacar

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Alanyaspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA