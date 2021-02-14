Hatayspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Turgut Doman yönetiyor.
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Pablo, Billong, Katranis, Popov, Aabid, Ruben, Traore, Akintole, Boupendza, Diouf
Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Siopis, Davidson, Efecan, Babacar
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Alanyaspor maçı 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.