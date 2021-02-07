Hatay şov sürüyor

Geçen hafta Fenerbahçe maçında bol gollü galibiyeti Altay'ı geçemediği için kaçıran Atakaş Hatayspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya patladı. 11'de Kasımpaşa Thelin ile gol buldu ama ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 44'te Boupendza vurdu, kaleci Ertuğrul'dan döndü, Akintola dokundu topu önünde bulan Boupendza attı: 0-1.

90+1'DE 4. GOL GELDİ

56'da Thelin kaleci Munir'i mağlup etti: 1-1. 72'de Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş Ertuğrul'un sağından filelerle buluştu: 1-2. 84'te Abdurrahman Canlı, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-3. 90+1'de Kamara, ceza sahasına yöneldi Brecka'yı şık bir şekilde geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4. Maç bu sonuçla sona erdi.

BOUPENDZA 17 OLDU!

Hatay'ın golcüsü Boupendza, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi. Ligde son üç hafta haftada 4 gol atan 24 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 17. maçında gol sayısını da 17'ye çıkardı. Boupendza, krallığında ikinci sırada b ulunan Beşiktaşlı Larin ile farkı 5'e çıkardı.

AİLE ORTAMI SAYESİNDE!

Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İkinci golü bulduktan sonra maç çözüldü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bundan sonra da inşallah bu başarılara devam ederiz. Takımda çok güzel bir birliktelik var" diye konuştu.

DIŞ SAHADA GÜLÜYOR

Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Denizlispor'u 2-0 yenen bordo-beyazlılar, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. Kasımpaşa'yı da 4-1 mağlup etti. Deplasmanda 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.