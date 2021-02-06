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Boupendza yine attı!

'in 24. haftasında 'yı 4-1 mağlup eden 'da Boupendza ağları yine sarstı. Yıldız golcü bu golüyle ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:36
Boupendza yine attı!

'un golcü ismi Boupendza, maçını da boş geçmedi. Ligde son üç hafta haftada 4 gol atan 24 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 17. maçında gol sayısını da 17'ye çıkardı.

'in 24. haftasında Hatayspor, deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. 'un golcüsü Aaron Boupendza bu mücadele de rakip kaleyi boş geçmedi. Ligde son iki haftada 'e 2, 'ye de 1 gol atan Boupendza, İstanbul deplasmanında da 44.dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısı 17'ye çıkaran 24 yaşındaki forvet, gol krallığında ikici sırada bulunan Beşiktaşlı ile farkı 5'e çıkardı.

Boupendza, mücadelenin 77. dakikasında yerini 'ya bıraktı.

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