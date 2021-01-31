Haberler Hatayspor Hatay yıktı geçti!

yıktı geçti!

, deplasmanında şov yaptı. ’u yollayıp, ile anlaşan Başakşehir yediği 5 golle dağıldı... Goller; (2), Boupendza (2) ve Akintola’dan.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:18 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Hatay yıktı geçti!

, son şampiyonu parçaladı. Hızlı başlayan bordo-beyazlılar, 'un kafasıyla 11'de öne geçti. , Yusuf'u düşürdü, hakem penaltıyı verdi. 21'de Akintola ağları sarstı: 0-2. 38'de Boupendza gol attı. VAR uyarısıyla gol, penaltıya çevrildi. 42'de Boupendza, panenkayla golü kaydetti: 0-3.

KENDİ KALESİNE
57'de Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4. 68'de Boupendza, 'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5. 80'de 'in son çizgiden altı pasa yerden çevirdiği topu , kendi kalesine gönderdi: 1-5. puanını 35'e çıkarttı.

AYKUT KOCAMAN BAŞAKŞEHİR'DE
ile yollarını ayıran Medipol Teknik Direktörlük görevine 'ı getirdi. Kulüp, prensipte anlaşıldığı açıklamasında bulundu. Son görüşme yarın yapılacak ve imzalar atılacak. Kocaman 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrılmıştı.

MUHTEŞEM BİR GALİBİYET ALDIK
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, muhteşem bir galibiyet aldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "Beklediğimizden kolay bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son şampiyonu böyle ezici bir skorla yenmek herkese nasip olmaz" dedi.

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