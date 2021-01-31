Hatay yıktı geçti!

Hatay, son şampiyonu parçaladı. Hızlı başlayan bordo-beyazlılar, Diouf'un kafasıyla 11'de öne geçti. Hasan Ali, Yusuf'u düşürdü, hakem penaltıyı verdi. 21'de Akintola ağları sarstı: 0-2. 38'de Boupendza gol attı. VAR uyarısıyla gol, penaltıya çevrildi. 42'de Boupendza, panenkayla golü kaydetti: 0-3.

KENDİ KALESİNE

57'de Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4. 68'de Boupendza, Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5. 80'de Cemali Sertel'in son çizgiden altı pasa yerden çevirdiği topu Kamara, kendi kalesine gönderdi: 1-5. Hatayspor puanını 35'e çıkarttı.

AYKUT KOCAMAN BAŞAKŞEHİR'DE

Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirdi. Kulüp, prensipte anlaşıldığı açıklamasında bulundu. Son görüşme yarın yapılacak ve imzalar atılacak. Kocaman 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrılmıştı.

MUHTEŞEM BİR GALİBİYET ALDIK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, muhteşem bir galibiyet aldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "Beklediğimizden kolay bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son şampiyonu böyle ezici bir skorla yenmek herkese nasip olmaz" dedi.