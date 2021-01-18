Hatay şov yaptı

ŞANSSIZ MUHAMMET
İkinci yarının henüz başında Hatay öne geçti. Traore'nin şutu üst direkten dönerken, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 58'de Denizli'de Lopes'in golü faul nedeniyle geçersiz sayıldı. 78'de Sacko'nun eline çarpan topta penaltı kararı çıktı. Diouf, takımının galibiyetini ilan etti: 0-2. Hatay'da Billong 84'te ikinci sarıdan kırmızı gördü.
Boykot krizinin yaşandığı Denizlispor, maça moralsiz çıktı. Rodallega kart cezası, Mustafa Yumlu, Varela, Subotic ve Özgür Çek de sakatlıkları nedeniyle yoktu. Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu kulüpte testi pozitif çıkan Bakalorz da kadroya dahil edilemedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2. Devrede yaptıkları değişiklikle maçı kazandıklarını vurguladı. Erdoğan, "İkinci yarıda sistemde biraz değişiklik yaptık. Rakibimizi oyuna çok fazla sokmadık, topun bizde kalmasını sağladık. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.
Ligin yeni ekibi Hatayspor, son 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle, 13 puan topladı. Sahasında üst üste 3 yenilgisini alan Denizlispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.