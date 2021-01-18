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Hatay şov yaptı

Bordo-beyazlılar, son idmanı protesto eden Horozlar’ı Muhammet (K.K.) ve Diouf’la (Pen.) devirdi. Deplasmanda 4’te 3 yapan Akdeniz temsilcisi ligde 5. sıraya yükseldi

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Hatay şov yaptı
Alt sıralardan kurtulmak isteyen ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle saha içinden çok saha dışıyla ilgilenmek zorunda kalan , ligin flaş ekiplerinden 'u ağırladı. Son idmanı futbolcuların protestosuna sahne olan Ege ekibi, ilk yarıda üstün olan taraftı. Recep Niyaz ve Dossevi'yle tehlikeli olan Horozlar, Akın'ı geçemedi ve devre golsüz sona erdi.

ŞANSSIZ MUHAMMET
İkinci yarının henüz başında Hatay öne geçti. Traore'nin şutu üst direkten dönerken, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 58'de Denizli'de Lopes'in golü faul nedeniyle geçersiz sayıldı. 78'de Sacko'nun eline çarpan topta penaltı kararı çıktı. Diouf, takımının galibiyetini ilan etti: 0-2. Hatay'da Billong 84'te ikinci sarıdan kırmızı gördü.


Boykot krizinin yaşandığı Denizlispor, maça moralsiz çıktı. Rodallega kart cezası, Mustafa Yumlu, Varela, Subotic ve Özgür Çek de sakatlıkları nedeniyle yoktu. Aissati'nin ayrıldığı, Oğuz'un kadro dışı olduğu kulüpte testi pozitif çıkan Bakalorz da kadroya dahil edilemedi.


Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2. Devrede yaptıkları değişiklikle maçı kazandıklarını vurguladı. Erdoğan, "İkinci yarıda sistemde biraz değişiklik yaptık. Rakibimizi oyuna çok fazla sokmadık, topun bizde kalmasını sağladık. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.


Ligin yeni ekibi Hatayspor, son 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle, 13 puan topladı. Sahasında üst üste 3 yenilgisini alan Denizlispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

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