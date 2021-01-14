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'da ile yollar ayrıldı!

ekiplerinden , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 33 yaşındaki Portekizli oyuncusu 'yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:04
Hatayspor'da Helder Barbosa ile yollar ayrıldı!

ekiplerinden , Portekizli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Takımımızın TFF 1. Lig'de kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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