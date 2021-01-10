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Teknik Direktörü 'dan gol ve penaltı isyanı! " neden incelemiyor?"

'de lider 'ın 5 maçlık galibiyet serisine son veren 'un teknik direktörü , maçın ardından hakemleri eleştirdi. İlk yarıda ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gollerinde topun 'dan geldiğini belirten Erdoğan, ikinci yarıda da bir penaltılarının verilmediğini iddia etti. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 22:22
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan gol ve penaltı isyanı! "VAR neden incelemiyor?"

'in 18. haftasında ile kozlarını paylaşırken, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü , bir gol ve bir de penaltılarının verilmediğini belirtip hakemlere yüklendi.

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük analizlerimizde. Topu kazanıp hücumdaki çabuk oyuncularımıza savunma arası koşu yaptırmak istiyorduk, yaptılar da.

Öncesinde pozisyon vermemişken uzaktan bir gol yedik. Sonra 1-1'i bulup öne de geçti. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı.

"VAR NEDEN İNCELEMİYOR?"
Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey . Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top 'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor?

Bir de 2. yarıda tarafından yapılan bir penaltı pozisyonu var, çekip indiriyor. Neden verilmediğini merak ediyorum."

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