Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan gol ve penaltı isyanı! "VAR neden incelemiyor?"

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bir gol ve bir de penaltılarının verilmediğini belirtip hakemlere yüklendi.

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük analizlerimizde. Topu kazanıp hücumdaki çabuk oyuncularımıza savunma arası koşu yaptırmak istiyorduk, yaptılar da.

Öncesinde pozisyon vermemişken uzaktan bir gol yedik. Sonra 1-1'i bulup öne de geçti. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı.

"VAR NEDEN İNCELEMİYOR?"

Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey var. Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor?

Bir de 2. yarıda Rosier tarafından yapılan bir penaltı pozisyonu var, çekip indiriyor. Neden verilmediğini merak ediyorum."