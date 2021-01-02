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Kelepir golü: Boupendza

Antalya ağlarını 4 kez sarsarak Süper Lig tarihine geçen Gabonlu forvet, krallıkta da 2. sıraya çıktı. Boupendza’nın yıllık maliyeti ise 300 bin euro

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kelepir golü: Boupendza

Hatayspor'un 'u 6-0 yendiği maçta 4 gol atan Gabonlu forvet , performansıyla göz dolduruyor. Sezon başında transfer edilen Gabonlu forvet, etkili performansıyla hem takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı, hem de 12 kez forma giydiği ligde gol sayısını 7'ye yükseltti. Hatayspor, Gabonlu golcüsünün skor ürettiği 3 maçta da yenilmedi.

BURADA ÇOK MUTLUYUM
Gol krallığı yarışında da Aboubakar'ın ardından 2'nci sıraya yükselen Boupendza'nın yıllık maliyeti ise 300 bin euro. Antalya maçında yaptığı hat-trick ile Süper Lig tarihine geçen Gabonlu oyuncu, "Bunun için çok mutluyum. Mutluluğum tarif edilemez. Takımda değişik ülkelerden, kültürlerden, dillerden arkadaşlarımız olmasına rağmen aramızda iyi bir iletişim bulunuyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bundan da çok mutluyum" dedi.

BURADA AİLE OLDUK
Hatay'ın başarılı oyuncusu , Tam Saha dergisine konuştu. 4 yıldır bordo-beyazlı ekipte oynayan 25 yaşındaki oyuncu, "Geldiğimden beri şampiyonluk hedefi var. Bu gerçekten benim için çok iyi bir şey. Burada aile gibi olduk. formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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