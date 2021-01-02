Hatayspor-Konyaspor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Hatayspor - Konyaspor karşılaşması beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets