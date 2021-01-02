Hatayspor-Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 16. haftada ligin yeni ekiplerinden Hatayspor sahasında ağırladığı Konyaspor karşısında hata yapmayarak mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Konyaspor skoru 2-2'ye getirdi ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ev sahibi ekibin iki golü de Aaron Boupendza'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Kravest kaydetti. Bu skorla Hatayspor puanını 27'ye yükseltirken, Konyaspor 19 puanda kaldı.