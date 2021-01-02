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-: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden evinde 'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 20:55
Hatayspor-Konyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 16. haftada ligin yeni ekiplerinden sahasında ağırladığı karşısında hata yapmayarak mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Konyaspor skoru 2-2'ye getirdi ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ev sahibi ekibin iki golü de Aaron Boupendza'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü Kravest kaydetti. Bu skorla Hatayspor puanını 27'ye yükseltirken, Konyaspor 19 puanda kaldı.

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