PFDK, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e 5 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli Murat Paluli'ye ise 2 maç men aldı. Ayrıca Gaziantep 150 bin, A.Gücü 50 bin, Hatayspor 24 bin TL ceza aldı.