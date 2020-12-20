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'dan tek kurşun

54. dakikada Yalçın Kayhan topa elle müdahale etti. VAR’a giden hakem penaltıyı verdi. Diouf, 3 puanı aldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Hatay'dan tek kurşun

Süper Lig'e bu sezon yükselen çarpıcı sonuçlar almaya devam ediyor. deplasmanına çıkan bordo-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltmeyi başardı. Maçtan dakikalar şöyle: 14'te Guilherme'nin vuruşunu Münir uzaklaştırdı. 24'te Ndiaye'nin vuruşuna, Münir dokundu top direğe çarpıp dışarı çıktı.

90+7'DE İPTAL
54'te Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem , Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip penaltıyı verdi. 59'da penaltı atışını kullanan Mame Diouf, 1-0 yaptı. 90+7'de Diouf'un pasında Boupendza topu ağlara yolladı ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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