Hatay'dan tek kurşun

Süper Lig'e bu sezon yükselen Hatay çarpıcı sonuçlar almaya devam ediyor. Göztepe deplasmanına çıkan bordo-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek puanını 21'e yükseltmeyi başardı. Maçtan dakikalar şöyle: 14'te Guilherme'nin vuruşunu Münir uzaklaştırdı. 24'te Ndiaye'nin vuruşuna, Münir dokundu top direğe çarpıp dışarı çıktı.



90+7'DE İPTAL

54'te Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip penaltıyı verdi. 59'da penaltı atışını kullanan Mame Diouf, 1-0 yaptı. 90+7'de Diouf'un pasında Boupendza topu ağlara yolladı ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.