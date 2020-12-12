Hatayspor - Fatih Karagümrük: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hatayspor ve Karagümrük, ligin 12. haftasında Hatay'da kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Hatayspor oldu.

Hatayspor'un golleri 11. dakikada Selim Ilgaz ve 75 ile 83. dakikalarda Boupendza'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golünü Jimmy Durmaz kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor, topladığı 18 puanla ve maç fazlasıyla ligde 7. sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 17 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Hatayspor gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

5 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Öte yandan Fatih Karagümrük, oynadığı son 5 müsabakadan 3 berbaerlik 2 galibiyetle ayrılmış ve seri yapmıştı. Hatayspor maçıyla İstanbul ekibi seriye son verdi.