Diouf resitali

Hatayspor ve Erzurumspor, ev sahibindeki korona vakaları nedeniyle ertelenen maçta karşılaştı. Bordo-beyazlılar, Erzurum'u 42'de Diouf, 47'de Osman (K.K.) ve 58'de Akintola'nın golleriyle 3-0 devirdi. Hatay 2 maç sonra kazanırken, Dadaşlar'ın galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, 12 puanla 15 sıraya çıktı. Hüseyin Çimşir'le 2. Maçından da puansız ayrılan Erzurum, 9 puanla 17. basamakta kaldı.

AFRİKA RÜZGARI

Hatayspor'u Erzurum karşısında Diouf ve Akintola, uçurdu. 1 gol, 1 asistle oynayan 32 yaşındaki Senegalli yıldız Diouf, bu sezon 3 golünü kaydetti. Nijeryalı Akintola da bu sezon 2. golünü attı.