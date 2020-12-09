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Hatayspor Büyükşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Büyükşehir maçı bu akşam oynanacak. Ev sahibi takım, şu ana kadar topladığı 12 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip ise 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:53 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:10
Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

'de bugün, erteleme maçları oynanacak. Corona virüsü vakaları nedeniyle maça çıkamayan Hatayspor, sahasında Büyükşehir 'u konuk edecek. Kritik mücadelede iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 8 maçta 12 puanla 15. sırada bulunan Hatay temsilcisi, sahasında ligin ilk haftasında 'i 2-0, üçüncü haftada 'yı 1-0 yenerken, yedinci haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve dokuzuncu haftada da ile 2-2 berabere kalarak evinde 8 puan topladı. Bordo-beyazlı ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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