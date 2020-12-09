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Anadolu’da kritik maç

'de Covid-19 nedeniyle 5. haftada ertelenen - maçı bugün 19.30'da oynanıyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:37 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Anadolu’da kritik maç

'de Covid-19 nedeniyle 5. haftada ertelenen - maçı bugün 19.30'da oynanıyor. Zorlu randevuda iki takım da çıkış arıyor. Hatay ligde iki, Erzurum ise yedi maçtır kazanamıyor. İki ekip de galibiyet alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. BeIN Sports 2'den yayınlanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek.

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