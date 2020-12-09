Anadolu’da kritik maç

Süper Lig'de Covid-19 nedeniyle 5. haftada ertelenen Hatay-Erzurum maçı bugün 19.30'da oynanıyor. Zorlu randevuda iki takım da çıkış arıyor. Hatay ligde iki, Erzurum ise yedi maçtır kazanamıyor. İki ekip de galibiyet alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor. BeIN Sports 2'den yayınlanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek.