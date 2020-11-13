Ömer Erdoğan'dan söz

Hatayspor, ilk defa yer aldığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 10. sırada yer alan ve son olarak Kayseri'den 3 puanla dönen bordo-beyazlılar, Rize'ye bileniyor. Takımda moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğunu belirten Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Koronavirüs döneminde sıkıntılar yaşadık ama oyuncularım bu süreci sağlıklı şekilde atlattı. İnşallah hem fiziksel, hem de taktiksel anlamda kendimizi daha iyi geliştireceğiz. Daha da iyi bir Hatayspor izlettireceğiz" diye camiaya söz verdi.