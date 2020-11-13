Haberler Hatayspor Ömer Erdoğan'dan söz

'dan söz

Lige 11 puanla iyi başlayan Hatay’da , “Fizik ve taktik olarak kendimizi geliştireceğiz. Daha iyi bir Hatay izlettireceğiz” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ömer Erdoğan'dan söz

Hatayspor, ilk defa yer aldığı 'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 10. sırada yer alan ve son olarak 'den 3 puanla dönen bordo-beyazlılar, 'ye bileniyor. Takımda moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğunu belirten , "Koronavirüs döneminde sıkıntılar yaşadık ama oyuncularım bu süreci sağlıklı şekilde atlattı. İnşallah hem fiziksel, hem de taktiksel anlamda kendimizi daha iyi geliştireceğiz. Daha da iyi bir Hatayspor izlettireceğiz" diye camiaya söz verdi.

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