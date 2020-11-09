Hatayspor Diouf'la coştu

Süper Lig'de corona virüsü vakaları nedeniyle 2 maçı ertelenen, geçen hafta sahalara ayak basıp, Sivas'le evinde 1-1 berabere kalan Hatayspor, Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndü. Kayseri- spor, Bayram Bektaş'la yolları ayırdıktan sonra maça teknik direktörsüz çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ikinci devrede 54'te Henrique, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra oyun üstünlüğünü kabul ettiren Hatayspor, 64'te Mesut'un ortasını kafayla tamamlayan Senegalli yıldız golcüsü Diouf'la öne geçti. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan Hatay ekibi, maçtan 1-0 galip ayrılıp 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Üst üste 3 maçından da yenilgiyle ayrılan Kayseri ise taraftarını yine üzdü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hatay yenilgisi sonrası hakeme yüklendi. Gözbaşı, maçın hakem hatalarıyla katledildiğini belirtirken, yeni teknik direktörün en geç çarşamba günü kentte olacağını kaydetti.