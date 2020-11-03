Hatay geçit vermedi

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor, Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçta Sivasspor'un golü 6. dakikada Max Gradel'den geldi. Hatayspor'un golü 8. dakikada David Akintola'dan geldi. Sivasspor, 6 maçta puanını 8'e yükseltti, ev sahibi Hatay ise 5 maçta aynı puanı yakaladı.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Maçın 74'üncü dakikasında Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 82'de Ribeiro ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 87'de ise yine Hatay etkili geldi. İlk golü atan Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü. Maç 1-1 sona erdi.