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Hatay geçit vermedi

, 6’da ’in golüyle öne geçtiği maçta Hatayspor engelini aşamadı 1 ay sonra sahalara dönen bordo-beyazlılara 1 puanı getiren golü 8’de Akintola kaydetti

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 00:07 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 06:50
Hatay geçit vermedi

'de 7. hafta mücadelesinde Hatayspor ile , Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçta Sivasspor'un golü 6. dakikada 'den geldi. Hatayspor'un golü 8. dakikada David Akintola'dan geldi. Sivasspor, 6 maçta puanını 8'e yükseltti, ev sahibi Hatay ise 5 maçta aynı puanı yakaladı.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Maçın 74'üncü dakikasında Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 82'de Ribeiro ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 87'de ise yine Hatay etkili geldi. İlk golü atan Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü. Maç 1-1 sona erdi.

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