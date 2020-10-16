Haberler Hatayspor Son dakika: Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'da corona virüsüne rastlandı

Son dakika: 'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'da corona virüsüne rastlandı

ekiplerinden 'da corona virüsü depremi yaşanıyor. ekibinin yaptığı açıklama son yapılan test sonuçları sonrası toplam 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinde Covid-19 tespit edildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 18:32 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 18:43
Son dakika: Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'da corona virüsüne rastlandı

'da takıma yapılan son corona virüsü testlerinin ardından vaka sayısı 19'a yükseldi. Daha önce 6 futbolcusunda Covid-19'a rastlanıldığını açıklayan ekibinde son yapılan testler sonucu 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin sonucu pozitif çıktı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.

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