Son dakika: Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'da corona virüsüne rastlandı

Hatayspor'da takıma yapılan son corona virüsü testlerinin ardından vaka sayısı 19'a yükseldi. Daha önce 6 futbolcusunda Covid-19'a rastlanıldığını açıklayan Akdeniz ekibinde son yapılan testler sonucu 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin sonucu pozitif çıktı.



Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır.