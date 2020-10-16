Haberler Hatayspor Hatayspor'da corona virüsüne yakalan Ömer Erdoğan'dan ilk açıklama!

'da corona virüsüne yakalan 'dan ilk açıklama!

ekiplerinden Atakaş 'da corona virüsüne yakalanan 19 isimden biri olan teknik direktör ," kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle” dedi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 22:44
Hatayspor'da corona virüsüne yakalan Ömer Erdoğan'dan ilk açıklama!

Teknik Direktörü , testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.

İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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