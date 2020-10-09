Süper Lig'in yenisi Hatay coştu

Transfer döneminde yurt dışından en fazla transfer yapanlar Trabzonspor ve Hatayspor oldu.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:45Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Transfer döneminde yurt dışından en fazla transfer yapanlar Trabzonspor ve Hatayspor oldu. İki takım da kadrosuna yurt dışındaki kulüplerden 9'ar yabancı futbolcu kattı. Bu kulüpleri, 8 transferle F.Karagümrük ve Kayseri takip etti. F.Bahçe, Denizli, Y.Malatya ve A.Gücü, 7'şer oyuncu aldı. Bu takımların ardından 6'yla Göztepe ve 5'er yabancıyla Beşiktaş, Kasımpaşa, Erzurum, 4'erle G.Antep FK, Sivas, Alanya, Başakşehir, 3'erle G.Birliği, Antalya ve Ç.Rize sıralandı. Sadece 1 yabancı alan Konya, en az oyuncu ithal eden takım olurken ardından 2 yabancıyla G.Saray geldi.