Haberler Hatayspor Süper Lig'in yenisi Hatay coştu

'in yenisi coştu

Transfer döneminde yurt dışından en fazla transfer yapanlar ve Hatayspor oldu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Süper Lig'in yenisi Hatay coştu
Transfer döneminde yurt dışından en fazla transfer yapanlar ve Hatayspor oldu. İki takım da kadrosuna yurt dışındaki kulüplerden 9'ar yabancı futbolcu kattı. Bu kulüpleri, 8 transferle F.Karagümrük ve Kayseri takip etti. F.Bahçe, Denizli, Y.Malatya ve A.Gücü, 7'şer oyuncu aldı. Bu takımların ardından 6'yla ve 5'er yabancıyla Beşiktaş, Kasımpaşa, Erzurum, 4'erle G.Antep FK, Sivas, Alanya, Başakşehir, 3'erle G.Birliği, Antalya ve Ç.Rize sıralandı. Sadece 1 yabancı alan Konya, en az oyuncu ithal eden takım olurken ardından 2 yabancıyla G.Saray geldi.
BİZE ULAŞIN