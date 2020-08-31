Mame Diouf Hatayspor'da!
Süper Lig'in çiçeği burnunda takımlarından Hatayspor, İngiltere Ligi ekiplerinden Stoke City forması giyen Mame Diouf'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Yeni sezonde Süper Ligde mücadele edecek olan bordo-beyazlılar, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet Mame Diouf'la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City'de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Mame Diouf'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
- 31.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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