Mame Diouf Hatayspor'da! - Son dakika Hatayspor haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hatayspor'da!

Mame Diouf Hatayspor'da!

Süper Lig'in çiçeği burnunda takımlarından Hatayspor, İngiltere Ligi ekiplerinden forması giyen 'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yeni sezonde mücadele edecek olan bordo-beyazlılar, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet 'la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "'umuz, geçtiğimiz sezon 'de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Mame Diouf'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

  1. 31.08.2020
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