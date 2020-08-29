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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Herrerin ’a

Herrerin Hatayspor’a

, kaleci takviyesinde mutlu sona yakın.

, kaleci takviyesinde mutlu sona yakın. ekibi 'da oynayan, kontratı bu sezon bitecek Lago Herrerin'e teklifte bulunan bordo-beyazlılar, imzaya yakın. Kulübüne ayrılık isteğini ileten 32 yaşındaki, 1.87 boyundaki kaleci, geçen sezon 9 maçta oynadı.

  1. 29.8.2020
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