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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Halter Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya 2'ncisi!

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya 2'ncisi!

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler 65 kiloda toplam 330 kiloda dünya ikincisi oldu. Özbek, ayrıca koparmada gümüş, silkmede ise bronz madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:59
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya 2'ncisi!

Çin'in Ningbo şehrinin ev sahipliği yaptığı Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyalarını aldı. Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, üç kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Erkekler 65 kiloda güçlü rakiplerle yarışan milli sporcu, koparmada 147 kilo kaldırdı. Bu ağırlık Özbek'e gümüş madalya getirdi. Silkmede ise 183 kiloyu omuzlayan genç halterci, bu kez boynuna bronz madalyayı taktı.

Muhammed Furkan Özbek, toplamda ulaştığı 330 kiloyla da ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Aynı kilonun B grubunda yarışan Ferdi Hardal ise girdiği ağırlıklarda başarılı olamadı. 65 kilonun dünya şampiyonu Kuzey Kore'den Jin Myong Pak oldu.

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