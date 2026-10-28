Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya 2'ncisi!

Çin'in Ningbo şehrinin ev sahipliği yaptığı Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyalarını aldı. Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, üç kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Erkekler 65 kiloda güçlü rakiplerle yarışan milli sporcu, koparmada 147 kilo kaldırdı. Bu ağırlık Özbek'e gümüş madalya getirdi. Silkmede ise 183 kiloyu omuzlayan genç halterci, bu kez boynuna bronz madalyayı taktı.

Muhammed Furkan Özbek, toplamda ulaştığı 330 kiloyla da ikinci gümüş madalyasını kazandı.

Aynı kilonun B grubunda yarışan Ferdi Hardal ise girdiği ağırlıklarda başarılı olamadı. 65 kilonun dünya şampiyonu Kuzey Kore'den Jin Myong Pak oldu.