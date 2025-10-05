CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Halter Furkan Özbek dünya şampiyonu

Furkan Özbek dünya şampiyonu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kilo koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu. Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
