Furkan Özbek dünya şampiyonu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kilo koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu. Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu.
