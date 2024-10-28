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Haberler Halter

Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu, Engin Kara da 2 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 18:16
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Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Kaan Kahriman ile 2 gümüş madalya alan Engin Kara, elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 67 kiloda mücadele eden milli sporculardan Kaan Kahriman 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu, Engin Kara da 2 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.

Mücadelelerinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sporculardan Kaan Kahriman, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu ikinci Avrupa şampiyonluğum. 3 altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel ve yoğun bir kamp çalışması yapmıştık. Bu madalyaları almak ve İstiklal Marşı'mızı bir kez daha okutmak çok gurur verici oldu. Madalyalarımı ilk başta TUSAŞ'taki şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Daha sonra aileme, kız arkadaşıma, sevdiklerime ve Türk halkına armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Silkmedeki kaldırışında madalyayı garantiledikten sonra diğer denemeleri yapmaya gerek duymadığını anlatan Kaan, "Yeni hedefim bir ay sonra Bahreyn'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak. Daha sonra olimpiyatlar inşallah. Los Angeles için hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün antrenmanlarım 2028 Los Angeles Olimpiyatları için." diye konuştu.

Kaan Kahriman, milli sporcu Engin Kara'nın koparma ve toplamda gümüş madalya kazanması hakkında ise "Varşova'yı Türk bayrağıyla donattık." dedi.

"BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Engin Kara da Avrupa ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Madalyalarımı başta şehitlerimiz olmak üzere tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Aileme, dostlarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Benim için iyi bir başlangıç oldu. Seneye inşallah üçü de altın olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan Kahriman ile kampta da beraber olduklarını belirten Engin, "Varşova'yı Türk bayrağı dile donatmak gerçekten çok güzel oldu. İstiklal Marşı'mızı bir kez daha dinletmek harikaydı." şeklinde konuştu.

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