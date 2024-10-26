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Haberler Halter

Harun, Polonya’da madalya peşinde

Şırnaklı milli halterci Harun Algül, Polonya'nın Raszyn kentinde başlayacak olan U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 55 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Harun Algül, 27 Ekim'de Türkiye saati ile 18.00'da podyuma alacak. Avrupa'nın en yetenekli genç haltercilerinin mücadele ettiği bu kategoride, kendisini gösterecek olan Algül, altın madalya için ter dökecek.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Harun, Polonya’da madalya peşinde
Şırnaklı milli halterci Harun Algül, Polonya'nın Raszyn kentinde başlayacak olan U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 55 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Harun Algül, 27 Ekim'de Türkiye saati ile 18.00'da podyuma alacak. Avrupa'nın en yetenekli genç haltercilerinin mücadele ettiği bu kategoride, kendisini gösterecek olan Algül, altın madalya için ter dökecek.
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