Haberler Halter 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde 5 madalya!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde 5 madalya!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar halterde mücadele eden Türk sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:06
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde 5 madalya!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar halterde mücadele eden Türk sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı.

Kadınlar 64 kilogramda yarışan Berfin Altun da silkmede 118 kilogram kaldırarak gümüş, toplamda 202 kilogram kaldırarak bronz madalya elde etti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'a Jamaikalı forvet! Aranan golcü Rusya'dan geliyor...
Ne Belotti ne Icardi! İşte Galatasaray'ın forvet adayı
Jesus'un gözdesi Cimbom'a! İşte önerilen sözleşme
Fırtına'nın transferini böyle yazdılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadın sporculardan 9 madalya
Madalyalara ambargo koydular
MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BEKÇİLİK SPOR MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 kişi Monaco kaybetmedi! 10 kişi Monaco kaybetmedi! 20:05
Halterde 5 madalya! Halterde 5 madalya! 20:03
Bolu son dakikada güldü! Bolu son dakikada güldü! 19:06
Kayserispor - İstanbulspor | CANLI Kayserispor - İstanbulspor | CANLI 19:11
Hull City dolu dizgin! Hull City dolu dizgin! 19:27
Yüzmede 7 madalya! Yüzmede 7 madalya! 20:01
Daha Eski
Hertha Berlin ile Frankfurt berabere kaldı! Hertha Berlin ile Frankfurt berabere kaldı! 18:26
G.Saray - Giresunspor maçı saat kaçta? G.Saray - Giresunspor maçı saat kaçta? 18:30
Leverkusen evinde kaybetti! Leverkusen evinde kaybetti! 18:32
Leipzig 1 puana razı! Leipzig 1 puana razı! 18:37
Hoffenheim Ozan Kabak'la güldü! Hoffenheim Ozan Kabak'la güldü! 18:48
Bremen uzatmalarda puanı kurtardı! Bremen uzatmalarda puanı kurtardı! 18:53