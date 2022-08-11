Haberler Halter 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın sporculardan 9 madalya

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın sporculardan 9 madalya

Halter branşının ilk günü milli sporcular kadınlarda 9 madalya elde etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halter branşının ilk günü Türk sporcular damga vurdu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:37
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın sporculardan 9 madalya

Halter müsabakaları TUYAP Fuar Merkezi'nde başladı. Bu branşta 24 ülkeden 59'u kadın, 89'u erkek toplam 148 sporcu mücadele ediyor.

Milli sporcular günü 3 altın ve 6 gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlar 49 kiloda milli sporcular, üç kategoride de kürsünün ilk iki basamağını alarak 6 madalya elde etti. Duygu Alıcı; koparma, silkme ve toplamda altın, Şaziye Erdoğan ise aynı kategorilerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş; koparma, silkme ve toplamda gümüş madalya alarak Türkiye'ye 3 madalya kazandırdı.

Erkekler 55 kiloda Muammer Şahin ise derece yapamadı.

Öte yandan, 45 kilo silkmede Türkmenistan'dan Yulduz Jumabayeva üçüncü hakkını denediği ve başarısız olduğu kaldırış sırasında halter barının altında kaldı. Sporcuya sağlık görevlileri hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kısa bir tedavinin ardından sporcu yürüyerek salondan ayrıldı.

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