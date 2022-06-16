Sultanlar sahnede

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak. Ligin Ankara'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, Brasilia kentindeki 2. hafta mücadelesine ev sahibi ekiple karşılaşarak başlayacak. Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda 03.00'te başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Türkiye, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5'inci, Brezilya ise 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 6'ıncı sırada bulunuyor.