Haberler Halter Son dakika spor haberi: Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası mayıs ayına ertelendi

Son dakika spor haberi: mayıs ayına ertelendi

Son dakika spor haberleri... Halter federasyonundan yapılan açıklamada, 'nın mayıs ayına ertelendiği bildirildi.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 12:07
Son dakika spor haberi: Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası mayıs ayına ertelendi

, 19-23 Nisan tarihlerinde 'da yapılması planlanan 'nın tarihinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Covid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.



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