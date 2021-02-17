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Bakan Kasapoğlu'dan Milli Halterciye ziyaret!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 4 yıllık halter kariyerine bir Şampiyonluğu, 11 kez üst üste Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Rekoru sığdıran Denizlili Milli Halterci Mehmet Avcıl'ı evinde ziyaret etti.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
Bakan Kasapoğlu'dan Milli Halterciye ziyaret!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , bir takım programlarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaretinin son gününde, Denizli'nin Türk sporuna kazandırdığı önemli değerlerden biri olan Milli Halterci Mehmet Avcıl'ı Mahallesinde bulunan evinde ziyaret etti. İl Protokolü ve Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, başarılı sporcuyla sohbet etti.

Mehmet Avcıl'ın halter branşında 7 ay gibi kısa bir sürede milli sporcu olduğunu ve çalışma azmini başarılarla taçlandırdığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, Denizli ziyaretinde onu tanımış olmaktan ve evinde ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.
Dört yıl önce başladığı halter sporunda kısa sürede önemli başarılara imza atan 2000 doğumlu Milli Halterci, bir Şampiyonluğu, 11 kez üst üste Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Rekorunu elinde bulunduruyor.

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