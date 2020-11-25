Haberler Halter Rumen haltercilere doping cezası!

Rumen haltercilere doping cezası!

(), Roxana Cocoș, ve 'ın doping uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırıldığını açıkladı. Rumen haltercilerin derecelerinin silinmesi kararlaştırıldı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:42 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:51
Rumen haltercilere doping cezası!

Rumen halterciler Roxana Cocoș, ve , doping yaptıkları gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildi.

'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden (), 3 sporcunun cezalandırıldığını açıkladı.

Kadınlar 69 kiloda gümüş madalya kazanan Cocoș ve erkekler 69 kiloda bronz madalya elde eden Martin'in yanı sıra erkekler 85 kilo yarışmasını tamamlayamayan Sincraian'ın, derecelerinin silinmesi kararlaştırıldı.

Aynı yıl düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Martin'in altın, Cocoş'un gümüş, Sincraian'ın ise bronz madalyası bulunuyor.

BİZE ULAŞIN