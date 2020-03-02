Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na koronavirüs engeli - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Halter Koronavirüs nedeniyle bir şampiyona daha iptal edildi!

'na koronavirüs engeli

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na koronavirüs engeli

'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası spor müsabakaları bir bir iptal ediliyor. Son olarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek olan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Halter Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün dünya çapında salgına neden olduğu ve seyahat kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.

Koronavirüsün, 14-21 Mart'ta yapılması planlanan organizasyona yaklaşık 80 ülkeden katılacak sporcuların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uluslararası spor etkinliklerinde dikkatli ilgili uyarılarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ev sahibi Romanya Halter Federasyonu ile yapılan kapsamlı istişareler sonucu koronavirüs nedeniyle önlem olarak iptal edilmiştir. İptal, kongreyi ve komite toplantılarını da kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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  1. 02.03.2020
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