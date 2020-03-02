Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na koronavirüs engeli
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası spor müsabakaları bir bir iptal ediliyor. Son olarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Halter Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün dünya çapında salgına neden olduğu ve seyahat kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.
Koronavirüsün, 14-21 Mart'ta yapılması planlanan organizasyona yaklaşık 80 ülkeden katılacak sporcuların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uluslararası spor etkinliklerinde dikkatli ilgili uyarılarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Ev sahibi Romanya Halter Federasyonu ile yapılan kapsamlı istişareler sonucu koronavirüs nedeniyle önlem olarak Dünya Gençler Halter Şampiyonası iptal edilmiştir. İptal, kongreyi ve komite toplantılarını da kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.
- 02.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na koronavirüs engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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