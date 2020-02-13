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13 Şubat 2020, Perşembe
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Halterde 20 madalya

Halterde 20 madalya

'da düzenlenen 6. Uluslararası 'nın son gününde milli haltercimiz , 3 kazandı.

'da düzenlenen 6. Uluslararası 'nın son gününde milli haltercimiz , 3 kazandı. Ay-yıldızlılar, 10 altın madalya, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya aldı.
  1. 13.2.2020
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