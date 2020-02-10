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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Milli halterci şampiyon oldu

Milli halterci Şaziye Erdoğan şampiyon oldu

Milli halterci , Özbekistan'da düzenlenen 6. 'nda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 95 kilo ile gümüş, toplamda ise 172 kiloluk derecesiyle kazanarak şampiyon oldu.

yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta başlayan ve 12 Şubat'ta sona erecek 6. 'nda devam ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota için puan veriyor. Kupanın ilk gününde kadınlar kategorisi 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 95 kilo ile gümüş, toplamda ise 172 kiloluk derecesiyle kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şaziye Erdoğan, müsabakalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Şaziye Erdoğan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı 'a ve antrenörlerine kendisine verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

MİLLİ HALTERCİ SÜMEYYE KENTLİ'DEN 3 GÜMÜŞ MADALYA

Öte yandan kadınlar kategorisi 59 kiloda yarışan milli halterci de koparmada 86 kilo ile gümüş, silkmede 110 kilo ile gümüş, toplamda ise 196 kiloluk derecesiyle elde etti.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Ayşegül Çakın, koparmada 80 kilo ile 4'üncü olurken, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 188 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. 6. Uluslararası Dayanışma Kupası'nın birinci gününde millilerin toplam madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalyaya ulaştı. Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları, kulüpleri, antrenörleri tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

  1. 10.02.2020
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