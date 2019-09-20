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20 Eylül 2019, Cuma
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gümüş madalya kazandı

Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı

Güreşteki başarıların ardından halterde de ülkemizi sevindiren haber geldi. 'nda erkekler 67 kiloda koparmada gümüş madalya kazandı.

Tayland'da süren 'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda , koparmada gümüş madalya kazandı. Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi.

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı. Bu kiloda B Grubu'nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

  1. 20.09.2019
  2. Güncelleme: 20.09.2019 15:23
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