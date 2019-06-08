Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
09 Haziran 2019, Pazar
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sona erdi

Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi

Fiji'de düzenlenen sona erdi. Milli sporcularımız zorlu şampiyonayı 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.

Fiji'de sona ererken, organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan erkekler +109 kiloda Yıldıray Kaplan dereceye giremedi. , koparmada 160 kiloyla dokuzuncu, silkmede 186 kiloyla onuncu ve toplamda da 346 kiloyla onuncu sırada kendisine yer buldu.

Erkekler 61 kiloda mücadele eden , organizasyonda Türkiye'ye 2 getiren isim oldu. Milli halterci, koparmada 125 ve toplamda da 273 kiloyla altın madalya kazanmayı başardı. Caner silkmede ise 148 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye takım sıralamasında ise kadınlarda 409 puana üçüncü, erkeklerde de 346 puanla dördüncü oldu.

Milli sporcuların şampiyonada elde ettikleri madalyalar şöyle:

Altın madalya:

Erkekler 61 kilo: Caner Toptaş (2)

Gümüş madalya:

Erkekler 61 kilo:

Erkekler 67 kilo: (2)

Kadınlar 59 kilo: Ayşegül Çakın (2)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: (2)

Bronz madalya:

Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen (2)

Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek

Kadınlar 45 kilo: Ayşe Doğan (3)

Kadınlar 64 kilo: Nuray Levent (3)

Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun

Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin

  1. 09.06.2019
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