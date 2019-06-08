Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi. Milli sporcularımız zorlu şampiyonayı 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji'de sona ererken, Türkiye organizasyonu 2 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.
Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan erkekler +109 kiloda Yıldıray Kaplan dereceye giremedi. Milli sporcu, koparmada 160 kiloyla dokuzuncu, silkmede 186 kiloyla onuncu ve toplamda da 346 kiloyla onuncu sırada kendisine yer buldu.
Erkekler 61 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, organizasyonda Türkiye'ye 2 altın madalya getiren isim oldu. Milli halterci, koparmada 125 ve toplamda da 273 kiloyla altın madalya kazanmayı başardı. Caner silkmede ise 148 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye takım sıralamasında ise kadınlarda 409 puana üçüncü, erkeklerde de 346 puanla dördüncü oldu.
Milli sporcuların şampiyonada elde ettikleri madalyalar şöyle:
Altın madalya:
Erkekler 61 kilo: Caner Toptaş (2)
Gümüş madalya:
Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen
Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek (2)
Kadınlar 59 kilo: Ayşegül Çakın (2)
Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun
Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin (2)
Bronz madalya:
Erkekler 61 kilo: Doğan Dönen (2)
Erkekler 67 kilo: Muhammed Furkan Özbek
Kadınlar 45 kilo: Ayşe Doğan (3)
Kadınlar 64 kilo: Nuray Levent (3)
Kadınlar 71 kilo: Berfin Altun
Kadınlar 76 kilo: Dilara Narin
- 09.06.2019
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Yorum
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Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
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