Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent 3 bronz madalya kazandı
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'nda 3 bronz madalya kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Nuray Levent 3 bronz madalya kazandı

'nda kadınlar 64 kiloda milli sporcu koparmada 95, silkmede 118 kilo kaldırdı, toplamda da 213 kiloya ulaşarak 3 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

'nda kadınlar 64 kiloda milli sporcu , koparma, silkme ve toplamda dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fiji'nin başkenti Suva'daki şampiyonanın dördüncü gününde podyuma çıkan Nuray Levent, koparmada 95, silkmede 118 kilo kaldırdı, toplamda da 213 kiloya ulaşarak 3 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Nuray Levent'in elde ettiği bu başarıyla Türkiye, organizasyonda 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda yarın kadınlar 71 kiloda Berfin Altun ve 76 kiloda Dilara Narin podyuma çıkacak.

  1. 05.06.2019
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