Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ayşegül Çakın 2 gümüş madalya kazandı
04 Haziran 2019, Salı
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'nda 2 kazandı

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ayşegül Çakın 2 gümüş madalya kazandı

Fiji'de düzenlenen 'nın üçüncü gününde mücadele eden kadınlar 59 kiloda , silkme ve toplamda 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan kadınlar 59 kiloda silkmede 110 kilo ile kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti.

Dünya Gençler Halter Şampiyonasının üçüncü günü sonrasında toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.

  1. 04.06.2019
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