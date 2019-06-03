Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ayşegül Çakın 2 gümüş madalya kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın silkmede 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti.

Dünya Gençler Halter Şampiyonasının üçüncü günü sonrasında Türk Milli Takımı toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.