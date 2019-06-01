Fiji'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde milli sporcu Ayşe Doğan; koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 bronz madalya kazandı.
Fiji'de başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Doğan, 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde kızlar 45 kiloda mücadele eden Ayşe Doğan, koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye'yi 6 kız, 6 erkek toplam 12 sporcunun temsil ettiği şampiyonada yarın erkekler 67 kiloda Yusuf Göçmenoğlu ile Furkan Özbek, 61 kiloda Caner Toptaş ve Doğan Dönen ile kızlar 49 kiloda Pelinsu Bayav mücadele edecek.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, planlı ve önemli çalışmalar neticesinde başarılı sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Milli takım antrenörü Raif Özel ise güçlü sporculara sahip olduklarını vurgulayarak, madalya sıralamasında üst basamaklarda yer almak istediklerini kaydetti.
47 ülkeden toplam 248 sporcunun yer aldığı şampiyona 8 Haziran'da sona erecek.
- 02.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Ayşe Doğan'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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