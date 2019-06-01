Ayşe Doğan'dan bronz madalya
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Halter Haberleri Ayşe Doğan'dan bronz madalya

'dan

Ayşe Doğan'dan bronz madalya

Fiji'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde ; koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 kazandı.

Fiji'de başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda , 3 elde etti.

yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde kızlar 45 kiloda mücadele eden Ayşe Doğan, koparmada 68, silkmede 83, toplamda da 151 kiloluk dereceleriyle 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye'yi 6 kız, 6 erkek toplam 12 sporcunun temsil ettiği şampiyonada yarın erkekler 67 kiloda Yusuf Göçmenoğlu ile Furkan Özbek, 61 kiloda Caner Toptaş ve Doğan Dönen ile kızlar 49 kiloda Pelinsu Bayav mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı , yaptığı açıklamada, planlı ve önemli çalışmalar neticesinde başarılı sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milli takım antrenörü Raif Özel ise güçlü sporculara sahip olduklarını vurgulayarak, madalya sıralamasında üst basamaklarda yer almak istediklerini kaydetti.

47 ülkeden toplam 248 sporcunun yer aldığı şampiyona 8 Haziran'da sona erecek.

  1. 02.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayşe Doğan'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN