Yıldız milli halterciden dünya üçüncülüğü
09 Mart 2019, Cumartesi
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Yıldız milli halterciden dünya üçüncülüğü

Yıldız milli halterciden dünya üçüncülüğü

Milli halterci , Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD'nin şehrinde düzenlenen şampiyonada 49 kiloda yarışan , koparmada 92 kilo ile gümüş madalya kazanırken, silkmede 95 kilo ile 5. sırada yer aldı. Milli sporcu, toplam derecesiyle bronz madalyaya uzanırken, dünya üçüncüsü oldu.

Milliler, 15 Mart'ta sona erecek şampiyonada 7 erkek, 9 kadın olmak üzere toplamda 16 sporcuyla yer alıyor.

  1. 09.03.2019
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