Milliler kampa girdi

Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanan Halter Milli Takımı, Çorum'da kampa girdi.

2019'un ilk büyük organizasyona damga vurmak istediklerini belirten antrenör Hasan Toker, "Son zamanlarda düşüş yaşadık. İnşallah bu şampiyonada tekrar yükselişe çıkarız. İyi bir çalışma ve hazırlık dönemimiz var" dedi.