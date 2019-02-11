Milliler kampa girdi – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Milliler kampa girdi

Milliler kampa girdi

'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanan Halter , 'da kampa girdi.

2019'un ilk büyük organizasyona damga vurmak istediklerini belirten antrenör Hasan Toker, "Son zamanlarda düşüş yaşadık. İnşallah bu şampiyonada tekrar yükselişe çıkarız. İyi bir çalışma ve hazırlık dönemimiz var" dedi.
  1. 11.2.2019
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